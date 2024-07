POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Rostock (ots) -



Am Nachmittag des 16.07.2024 kam es am Nachmittag zu einem

folgenschweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer befuhr die L11

zwischen Kröpelin und Kühlungsborn. In der Kühlung kam er in einer

Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seiner BMW

gegen die Leitplanke. Der 22jährige Kraftfahrer erlitt bei dem

Aufprall schwere Verletzungen und wurde mit einem

Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf

20.000 EUR geschätzt.



