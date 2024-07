POL-NB: Polizei und Bestohlener verfolgen gemeinsam Signal

Waren (Müritz) (ots) -



Gestern Nachmittag rief ein 73-Jähriger im Warener Revier an und berichtete von einem Handysignal seines Enkels, das er gerade verfolge. Dabei ging es aber nicht etwa um das vermisste Familienmitglied - sein Enkel stand putzmunter neben ihm.



Dem 16-Jährigen wurde im Bereich der Iesenbahnstrat ein Beutel gestohlen. Darin: Kopfhörer, Basecap und eben sein Handy. Er hatte den Beutel kurz im Gras unbeaufsichtigt liegen gelassen.



Da er eine Ortungs-App aktiviert hatte, wusste er, wo sich sein Handy gerade befand.



Während die Beamten im Streifenwagen dem Signal folgten, schwangen sich Opa und Enkel auf ihre Räder und unterstützten die Einsatzkräfte mit aktualisierten Handyangaben.



Das Ortungs-Abenteuer erstreckte sich vom Zugang zur Fußgängerunterführung in der Güstrower Straße zum Neuen Markt und schließlich zur Kleinen Burgstraße.



Das Signal des Handys war die ganze Zeit sehr genau. Und als das Handy ganz nah schien, ließ der Jugendliche in Absprache mit der Polizei sein Handy klingeln. Der Fokus lag sofort auf einer Frau. Sie wurde angehalten und kontrolliert.



Alle drei gesuchten Sachen des Jugendlichen wurden bei der 57-Jährigen gefunden und als Eigentum des 16-Jährigen identifiziert. Er bekam Kopfhörer, Basecap und Handy zurück und die Frau eine Anzeige wegen Diebstahls.



Das Beispiel zeigt, wie sinnvoll eine aktivierte Ortungs-App im eigenen Handy sein kann.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell