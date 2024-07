POL-ANK: Aufmerksamer Hinweisgeber meldet Trunkenheitsfahrt in Ueckermünde

Ueckermünde (ots) -



Heute Morgen (16.07.2024) gegen 10:40 Uhr wurde die Polizei aufgrund des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt in die Straße Am Tierpark nach Ueckermünde gerufen.



Vor Ort trafen die Beamten auf den Hinweisgeber, der schilderte den Beschuldigten zuvor fahrend im Stadtgebiet von Ueckermünde gesehen zu haben und sich nun Sorgen mache. Die Beamten konnten den Beschuldigten, einen 57-jährigen deutschen Mann schlafend in seinem Pkw feststellen. Dieser konnte auf Nachfragen der Beamten keine Angaben zum Sachverhalt machen und wirkte desorientiert und stark alkoholisiert. Eine angefangene Flasche und mehrere leere Flaschen Alkohol konnten im Fahrzeug sichergestellt werden. Die Beamten verlegten zur Blutprobenentnahme ins Klinikum Ueckermünde. Ein dort vorab durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,27 Promille. Daraufhin wurden die Fahrzeugschlüssel und die Fahrerlaubnis des 57-Jährigen sichergestellt. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung verblieb der Mann zur weiteren Behandlung im Klinikum. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen.



