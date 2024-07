POL-LWL: Schülertransporter verunglückt - mehrere Verletzte

Details anzeigen Alle Insassen des Transporters mussten medizinisch behandelt werden. Alle Insassen des Transporters mussten medizinisch behandelt werden.

Boizenburg (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall mit einem Schülertransporter sind am Montagmorgen bei Boizenburg alle 4 Insassen teils schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Transporter, der zur Schülerbeförderung eingesetzt war, gegen 05:30 Uhr auf einer Gemeindestraße zwischen Boizenburg und Gothmann frontal in einen Kieshaufen gefahren. Dabei wurden neben dem 62-jährigen Fahrzeugführer auch 3 Schüler im Alter zwischen 15 und 17 Jahre mit Gesichts-, Kopf- und Rippenverletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Lebensbedrohliche Verletzungen wurden vor Ort nicht festgestellt. Der Transporter war in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Nach eigenen Angaben habe der 62-Jährige den Kieshaufen schlicht weg übersehen. Hinweise auf eine Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenbeeinflussung wurden beim Fahrer nicht festgestellt.



