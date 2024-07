POL-HRO: Brand, Einbruch und Sachbeschädigung an Erdbeerverkaufsstand - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



Ein Verkaufsstand von Erdbeerprodukten am Margaretenplatz in Rostock ist am Wochenende Ziel mehrerer Angriffe geworden.



Bereits in den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonnabends, 13.04.2024, meldete eine Zeugin einen brennenden Verkaufstand im Bereich des Margaretenplatzes. Gegen 04:00 Uhr hatte die Zeugin Qualm bemerkt und informierte umgehend Polizei und Feuerwehr. Innerhalb kürzester Zeit und noch vor Eintreffen der Feuerwehr brannte der Stand völlig aus.



Durch den Betreiber wurde in der Folge noch am selben Tag ein neuer Verkaufsstand in der KTV aufgestellt. Bereits in der Folgenacht wurde dieser erneut durch unbekannte Täter angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter im Zeitraum von Sonnabend (13.07.2024), 18:00 Uhr, bis Sonntag (14.08.2024), 06:40 Uhr, gewaltsam in den Verkaufsstand ein. Des Weiteren beschmierten sie den Verkaufsstand mit mehreren Graffitis. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt vom Tatort. Eine weitere Zeugin bemerkte am Morgen den Einbruch sowie die Sachbeschädigung und informierte die Polizei.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen in den beiden Fällen aufgenommen. Zum Gesamtschaden können bisher keine Angaben gemacht werden.



In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die zu den angegebenen Tatzeiten Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, gebeten sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock, Ulmenstr. 54, unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle sowie die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040/41

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell