15-jähriger Jugendlicher aus Loitz vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Details anzeigen Foto des Gesuchten Foto des Gesuchten

Die Polizei sucht derzeit nach dem 15-jährigen Lucas Paap aus Loitz, welcher medizinische Hilfe benötigt. Er wurde zuletzt am gestrigen Montag (15.07.2024) gegen 18:30 Uhr am Hafen in Loitz gesehen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 1,84 m groß

- schlanke Statur

- kurze, braune Haare

- ründlich-ovales Gesicht

Zur Kleidung sind folgende Informationen bekannt:

- dunkelblaue Jogginghose

- schwarze Jacke der Marke „Nike“

- schwarze Turnschuhe der Marke „Nike“

Alle Suchmaßnahmen der Polizei, darunter auch der Einsatz eines Fährtensuchhundes führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 15-Jährigen. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des vermissten Jugendlichen machen? Wer hat den 15-Jährigen gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Greifswald unter 03834 540-224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

~

Im Auftrag

Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

~