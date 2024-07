POL-HRO: Verkehrsunfall mit getötetem LKW-Fahrer

Rostock (ots) -



Am 15.07.2024 ereignete sich gegen 15:00 Uhr auf der BAB 20 ein

folgenschwerer Verkehrsunfall. Kurz vor der Anschlussstelle Schönberg

fuhr ein LKW Mercedes auf einen weiteren vor ihm fahrenden LKW

Mercedes auf. Der 59jährige Kraftfahrer des auffahrenden Fahrzeugs

wurde eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Autobahn

ist seitdem in Fahrtrichtung Rostock voll gesperrt. Zum Einsatz kamen

der Rettungsdienst, Notarzt und ein Rettungshubschrauber. Weiterhin

wurden die Freiwilligen Feuerwehren Herrnburg, Lockwisch, Schönberg

und Selmstorf mit insgesamt 50 Kameraden alarmiert. Auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft wurde zur Unfallursachenermittlung die DEKRA

beauftragt. Die Beeinträchtigungen dauern an. Der Sachschaden wird

auf 80.000 EUR geschätzt.



