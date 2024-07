POL-NB: Vermisster Pilzsammler wieder zu Hause

Waren (ots) -



+++ Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Neubrandenburg und des Landeswasserschutzpolizeiamtes MV +++



Am 12.07.2024 meldete sich eine 54-jährige Dame aus dem Penzliner Bereich beim Notruf der Polizei, da ihr Vater nach dem Pilzesammeln nicht nach Hause zurückgekehrt ist.



Der 74-Jährige war in einem Wald bei Ankershagen unterwegs und hatte sich vermutlich verlaufen. Der Vermisste sei gesundheitlich eingeschränkt und telefonisch nicht mehr zu erreichen.



Schnell wurden die Suchmaßnahmen durch die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Neubrandenburg erweitert und umfänglich ausgeschöpft, sodass kurze Zeit später der Polizeihubschrauber zum Einsatz kam.



Während der Suche durch den Polizeihubschrauber bemerkte die Besatzung einen Quadfahrer in der Nähe eines Waldes. Der Fahrer machte durch Handzeichen auf sich aufmerksam. Daraufhin landete der Polizeihubschrauber auf einem Feld. Zwei Besatzungsmitglieder des Hubschraubers fanden anschließend den vermissten 74-jährigen aufgrund der genauen Ortsbeschreibung des Quadfahrers im nahegelegenen Wald.

Der Vermisste war wohlauf und benötigte keine medizinische Hilfe.



Ende gut, alles gut - der Pilzsammler konnte wohlbehalten an seine Tochter übergeben werden und der Polizeihubschrauber verlegte wieder zurück nach Rostock Laage.



