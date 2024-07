POL-ANK: Verkehrsunfall auf der B 109 bei Pasewalk mit vier Leichtverletzten

Pasewalk (ots) -



Heute Morgen (15.07.2024) gegen 10:20 Uhr kam es auf der B 109 bei Pasewalk, Höhe des Blitzers zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw bei dem alle vier Beteiligten leicht verletzt wurden.



Der 72-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Skoda befuhr gemeinsam mit seiner 70-jährigen Beifahrerin die B 109 aus Richtung Pasewalk kommend in Richtung Anklam. Der 87-jährige Fahrzeugführer des Pkw Audi befuhr die B 109 aus der entgegengesetzten Richtung. Auf Höhe des Blitzer fuhr der 72-jährige Fahrzeugführer des Pkw Skoda nach derzeitigem Kenntnisstand zu weit in die gegenüberliegende Fahrspur, sodass beide Fahrzeuge frontal zusammenstießen. Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Fahrzeugführer sowie die beiden Beifahrerinnen leichte Verletzungen. Alle vier Beteiligten wurden durch den Rettungswagen ins Krankenhaus nach Pasewalk zur weiteren Überwachung verbracht.



Die B 109 blieb zur Unfallaufnahme und Bergung zunächst für eine Stunde vollgesperrt und wurde dann ab 11:30 Uhr halbseitig freigegeben.



Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.



