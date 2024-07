POL-HWI: Unfall auf der A20 mit drei beteiligten Fahrzeugen

Kröpelin (ots) -



Am heutigen Morgen gegen 05:30 Uhr kam es auf der A20 in Fahrtrichtung Rostock, kurz vor der Baustelle Höhe der Anschlussstelle Kröpelin, zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person.



Der 42-jährige Fahrer eines Volvo fuhr aus bislang ungeklärter Ursache einem vor ihm fahrenden Audi auf.

In der weiteren Folge konnte ein 64-jähriger LKW Fahrer einen Zusammenstoß mit dem vor ihm befindlichen Volvo trotz eingeleiteter Bremsung nicht verhindern und fuhr diesem auf.



Der 42-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.



Die Fahrbahn in Richtung Rostock musste für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe zeitweise voll gesperrt werden.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 50.000 Euro.



