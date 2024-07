POL-HRO: Pkw kollidiert mit Straßenbahn - 20.000 Euro Schaden

Rostock (ots) -



Der Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn hat am Montagmorgen für Einschränkungen im Rostocker Berufsverkehr gesorgt.



Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr am Dierkower Damm. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Fahrer eines Pkw vom Petridamm kommend nach links in die Straße Bei der Knochenmühle einbiegen. Um eine herannahende Straßenbahn in Richtung Dierkower Kreuz passieren zu lassen, hielt der Pkw-Fahrer vor den Schienen. Der Abstand zwischen Straßenbahn und seinem Fahrzeug genügte jedoch nicht, sodass es trotz akustischer Signale der Straßenbahn zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam.



Alle Unfallbeteiligten blieben bei der Kollision unverletzt. Der Pkw war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, die Straßenbahn konnte ihre Fahrt in das Depot der RSAG fortsetzen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell