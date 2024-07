POL-NB: Tödlicher Verkehrsunfall

Neubrandenburg (ots) -



Heute Morgen gegen 04:20 Uhr kam es auf der L27 zwischen Weitin und Wulkenzin zu einem schweren Verkehrsunfall.



Nach bisherigem Erkenntnisstand kam der Fahrer eines polnischen Transporters aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum.



Der 19-jährige ukrainische Staatsbürger aus Sachsen erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.



Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Es waren keine weiteren Personen am Unfall beteiligt. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren ebenfalls im Einsatz.



Die L27 war am frühen Morgen für circa drei Stunden in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt.



