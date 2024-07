POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 96 zwischen Ralswiek und Teschenhagen

Neubrandenburg (ots) -



Am 14.07.2024, gegen 17:35 Uhr, ereignete sich auf der Insel Rügen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer schwer und dessen Beifahrerin leicht verletzt wurde.

Der 68-Jährige, PKW-Führer aus Halle(Saale) in Begleitung seiner 68-jährigen Beifahrerin, befuhr mit einem PKW Skoda die B 96 aus Richtung Ralswiek kommend in Fahrtrichtung Teschenhagen.

In Höhe der Ortslage Bergen hat der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In der Folge kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Die Fahrzeuginsassen wurden durch Rettungskräfte zur Behandlung der Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Nach ersten Erkenntnissen wird der entstandene Sachschaden auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell