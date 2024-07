POL-NB: Zeugenaufruf

Stralsund (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 14.07.2024 wurde der

Einsatzleitstelle Neubrandenburg durch einen Zeugen ein Einbruch in

der Neuen Badenstraße 4, in 18439 Stralsund in das Café "Gumpfer"

gemeldet.

Bei Eintreffen der Kollegen des Polizeihauptrevieres Stralsund

bestätigte sich der Sachverhalt.

Der unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu den Räumen

des Cafés und entwendete Bargeld. Zur Spurensicherung am Tatort

wurden die Kollegen des Kriminaldauerdienstes hinzugezogen.

Die Kriminalpolizei Stralsund ermittelt nun wegen des besonders

schweren Fall des Diebstahls.

Die Kriminalpolizei Stralsund bittet in diesem Zusammenhang um

Mithilfe aus der Bevölkerung. Bei Hinweisen über verdächtige Personen

oder Personenbewegungen im Tatzeitraum vom 13.07.2024 gegen 20:00 Uhr

bis 14.07.2024 gegen 05:20 Uhr an o.g. Örtlichkeit und im Bereich der

Hafeninsel, nimmt das Polizeihauptrevier Stralsund unter der

Telefonnummer 038312890626, jede andere Polizeidienststelle oder die

Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Stephan Grabbert

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)

Tel.: 0395/ 55 82 - 2223

Fax: 0395/ 55 82 - 20226

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell