POL-NB: Verkehrsunfall auf der L222 mit einer leichtverletzten Person - Korrektur

Grimmen (LK V-R) (ots) -



Korrektur der ursprünglichen Pressemeldung vom 13.07.2024, 23:37 Uhr hinsichtlich der Angaben zu den Beteiligten:



Am 13.07.2024, gegen 20:15 Uhr kam es auf der L222 zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW.



Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Fahrzeugführer eines PKW Mitsubishi die Landesstraße aus Richtung Elmenhorst kommend in Richtung Abtshagen. In einer Linkskurve geriet der 37-jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW VW. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Mitsubishi leicht verletzt. Für die weitere medizinische Behandlung wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 61-jährige Fahrer des VW blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Beide Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige und sind im Landkreis Vorpommern-Rügen wohnhaft.



Während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme musste die L222 kurzzeitig voll gesperrt werden. Neben dem Rettungsdienst war auch die freiwillige Feuerwehr Abtshagen mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.



