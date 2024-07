POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person bei Jördenstorf (Landkreis Rostock)

Rostock (ots) -



Am 13.07.2024 um 22:20 Uhr kam es auf der Kreisstraße 49, zwischen

Klenz und Gehmkendorf, zu einem Verkehrsunfall mit einer

schwerverletzen Person.



Nach bisherigen Erkenntnissen musste der 20-jährige deutsche Fahrer

eines Sattelzuggespannes einem entgegenkommenden PKW ausweichen.

Hierbei kippte der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn und blieb

im Straßengraben liegen. Der Fahrzeugführer konnte durch die

eingesetzten Rettungs- und Feuerwehrkräfte aus seinem Fahrzeug

befreit werden und wurde anschließend schwerverletzt durch einen

Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Rostock verbracht. Die Bergung

des Sattelzuggespannes dauerte mehrere Stunden an. Die eingesetzten

Beamten des Polizeirevieres Teterow leiteten nach erfolgter

Unfallaufnahme ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten

Entfernens vom Unfallort gegen den Fahrzeugführer/die Fahrzeugfüherin

des unbekannten PKW ein. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000

EUR.



Jonas Ehmke

Polizeioberkommissar

Polizeirevier Teterow



