POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf leichtverletzten Personen auf der L 206

Am 13.07.2024, gegen 13:20 Uhr, ereignete sich auf der L 206 auf Höhe des Abzweiges Walow ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Bei dem Unfall wurden alle fünf PKW-Insassen leichtverletzt.



Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges übersah beim Auffahren auf die Landesstraße den vorfahrtsberechtigten und in Richtung Malchow fahrenden PKW eines 49-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß.



Die beiden Insassen im PKW des Unfallverursachers (beide 20 Jahre, aus Köln) verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden durch einen RTW ins Klinikum nach Waren verbracht.



Die drei Insassen (50, 49 und 19 Jahre) des zweiten beteiligten PKW, welche alle aus Osnabrück stammen, wurden ebenfalls leichtverletzt und durch einen weiteren RTW ins Klinikum nach Plau am See verbracht.



Die durch ausgetretene Kühlflüssigkeit verunreinigte Straße wurde durch die freiwilligen Feuerwehren Göhren-Lebbin und Walow-Lexow gereinigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme musste die L 206 für eine halbe Stunde voll gesperrt werden.



Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.



