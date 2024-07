POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen bei Groß Laasch (LK Ludwigslust-Parchim)

Rostock (ots) -



Am 13.07.2024 gegen 17:12 Uhr kam es auf der L 072 zwischen

Ludwigslust und Wöbbelin an der Kreuzung L 07 Abzweig Weselsdorf zu

einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Die 37-jährige Fahrzeugführerin eines Transporters der Marke Ford

fuhr auf der L 07 aus Weselsdorf kommend. Nach derzeitigen

Erkenntnissen, missachtete sie an der Kreuzung zur L 072 ein

Stoppschild, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW Hyundai

kam. Die Fahrzeuginsassen des Hyundai, der 59-jährige Fahrzeugführer

sowie seine 81-jährige Beifahrerin, sind mit leichten Verletzungen in

ein Krankenhaus verbracht worden. Der Hyundai war nicht mehr

fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 EURO geschätzt. Durch

die Freiwillige Feuerwehr Ludwigslust wurden auslaufende

Betriebsstoffe abgebunden.



Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



Nico Speer

Polizeioberkommissar

Einsatzleitstelle Rostock



