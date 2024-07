POL-NB: Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Personen

Röbel (ots) -



Am 13.07.2024, gegen 13:20 Uhr, ereignete sich auf der

Verbindungsstraße zwischen dem Kreisverkehr Rechlin Nord und dem

Kreisverkehr Rechlin ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Bei dem

Unfall wurden zwei Beteiligte (Landkreis Müritz und Berlin)

leichtverletzt.

Die 65-jährige deutsche Unfallverursacherin befuhr die

Verbindungsstraße aus Richtung Rechlin Nord in Richtung Rechlin und

fuhr dabei etwa 150 Meter vor dem Kreisverkehr Rechlin auf einen

vorrausfahrenden PKW auf.

Es kam zum Zusammenstoß. Die Unfallverursacherin verletzte sich dabei

leicht, musste jedoch nicht in ein Klinikum verbracht werden. Die

57-jährige deutsche Beifahrerin des vorausfahrenden PKW, welche aus

Berlin stammt, verletzte sich ebenfalls leicht und wurde durch den

RTW ins Klinikum Neustrelitz verbracht.

Die Verbindungsstraße musste für die Unfallaufnahme etwa eine halbe

Stunde halbseitig gesperrt werden.

Der PKW der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und wurde

in eigener Zuständigkeit geborgen.



Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro







