POL-HRO: Versammlung zwischen Upahl und Grevesmühlen

Rostock (ots) -



Grevesmühlen (LK NWM)



Am 13.07.2024 fand entlang der Landesstraße 03 zwischen Upahl und

Grevesmühlen eine angemeldete Versammlung statt.



Zum Thema der aktuellen Migrationspolitik stellten sich die

Versammlungsteilnehmer in mehreren kleinen Gruppen entlang der

Landesstraße im Bereich der dortigen OIL-Tankstelle mit Plakaten und

Transparenten auf. Zur Beeinträchtigung des Straßenverkehrs kam es

dadurch nicht.



An der Versammlung beteiligten sich in der Spitze etwa 70 Personen.

Gegen 12:30 Uhr wurde die Versammlung ohne Vorkommnisse beendet.



Die Polizeiinspektion Wismar begleitete die Versammlung mit eigenen

Einsatzkräften.





Rainer Böttcher

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiinspektion Wismar

Polizeirevier Grevesmühlen



