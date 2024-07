POL-NB: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen (LK VR)

Neubrandenburg (ots) -



Am 12.07.2024 gegen 17:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße 8 zwischen Eixen und Semlow zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Beteiligt waren zwei PKW. Der 19 -jährige Fahrer eines PKW Hyndai i30 und der 19 -jährige Fahrer eines PKW VW Polo befuhren die Kreisstraße 8 aus Richtung Eixen kommend in Richtung Semlow.



In der Ortslage Forkenbeck beabsichtigte der Fahrer des PKW Hyundai den vorausfahrenden PKW VW zu überholen. Hierbei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge.



Der PKW VW kam nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Straßenbaum und überschlug sich mehrfach.



Der Fahrzeugführer und zwei Insassen wurden leicht, eine weitere Person schwer verletzt.



Der Fahrzeugführer des PKW Hyundai kam ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Zaun und wurde leicht verletzt.



Bei der schwerverletzten Person handelt es sich um eine 15 - jährige Jugendliche, die aufgrund ihrer Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald verbracht wurde.



Aufgrund der unklaren Unfallursache wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stralsund der Einsatz eines Mitarbeiters der DEKRA angeordnet.



Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle voll gesperrt.



Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000,- EUR.



