POL-NB: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 192 zwischen Sembzin und Sietow (Landkreis MSE)

Neubrandenburg (ots) -



Am 12.07.2024 ereignete sich gegen 15:19 Uhr Uhr im Bereich B 192 zwischen Sembzin und Sietow ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.



Der 39-jährige Fahrzeugführer eines PKW Mercedes befuhr die B 192 aus Richtung Waren kommend in Richtung Sietow. Ein eingeleiteter Überholvorgang führte zum frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeugführer eines PKW Toyota. Der 63-jährige Fahrzeugführer des PKW Toyota erlitt dabei schwere Verletzungen, in deren Folge er noch an der Unfallstelle verstarb. Die 68-jährige Beifahrerin wurde schwerverletzt. Der Fahrzeugführer des PKW Mercedes wurde ebenfalls schwerverletzt.



Zur Unfallaufnahme war die B 192 für drei Stunden voll gesperrt.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 60.000 EUR



Die eingesetzten Feuerwehren waren aus Sietow, Klink und Waren. Zudem war das DRK mit drei Rettungswagen und einem Notarztwagen sowie einem Rettungshubschrauber im Einsatz.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell