POL-HST: Vollsperrung der Barther Straße nach Verkehrsunfall

Stralsund (ots) -



Die Polizei in Stralsund wurde heute gegen 11:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Stralsund gerufen.



Augenscheinlich befuhren eine 78-jährige Deutsche mit ihrem Chevrolet und ein 21-jähriger Deutscher mit seinem VW Golf die Barther Straße aus Richtung Grünhufer Bogen in Richtung Carl-Heydemann-Ring.



Der Volkswagen-Fahrer wollte in eine Auffahrt einbiegen, dazu hielt er an. Die dahinter folgende 78-Jährige übersah dies mutmaßlich, so kam es zu einem Verkehrsunfall.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrerin des Chevrolets und der Beifahrer des VW Golf wurden durch den Unfall leicht verletzt und mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die Barther Straße war während der polizeilichen Maßnahmen voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell