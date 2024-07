POL-GÜ: Güstrower Polizei sucht Fahrradbesitzer nach Diebstahl am Bahnhof

Güstrow (ots) -



Im Rahmen eines Einsatzes des Polizeihauptreviers Güstrow konnte am Montagnachmittag ein 15-jähriger Deutscher festgestellt werden, der mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs war. Nachdem das Fahrrad gegen 15:30 Uhr in der Wendenstraße entwendet wurde, konnte die 66-jährige, deutsche Eigentümerin den Dieb kurz darauf in der Langen Stege gegen 16:30 Uhr stellen. Während der Sachverhaltsaufnahme gab der 15-Jährige dann zu, dass er am Morgen desselben Tages, gegen 11:50 Uhr ein weiteres Fahrrad am Bahnhof entwendet hätte. Dieses hatte er dann an einem Spielplatz in der Langen Stege liegen lassen. Das Fahrrad konnte durch die Polizisten am zuvor beschriebenen Ort fest- und sichergestellt werden.



Das Fahrrad habe unangeschlossen in einem Fahrradständer am Güstrower Bahnhof gestanden. Der Eigentümer des zuerst entwendeten Fahrrades hat sich bis zum aktuellen Zeitpunkt nicht bei der Polizei gemeldet.



Der Eigentümer kann sich gerne mit einer genauen Beschreibung seines Fahrrades bei der Güstrower Polizei (Tel. 03843 - 2660) melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266 303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell