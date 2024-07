POL-HWI: Unbekannte brechen in Wohnhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Zurow (ots) -



Bereits am zurückliegenden Mittwoch (10. Juli) sind zwei unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Zurow eingedrungen und wurden dort von einem Hausbewohner überrascht.



Am frühen Mittwochabend sind zwei unbekannte Männer in eine Doppelhaushälfte in der Ortschaft Zurow eingedrungen und haben die dortigen Räumlichkeiten durchwühlt. Der sich im Obergeschoss des Hauses befindliche Bewohner wurde auf die Geräusche aufmerksam und stellte die beiden Eindringlinge im Erdgeschoss fest. Nach kurzem Gerangel verließen die beiden Männer das Haus und flüchteten mit einem Pkw mit polnischen Kennzeichen.



Nach Angaben des 58-jährigen Hausbewohners seien die beiden Männer etwa 35 Jahre alt und von kräftiger Statur gewesen. Beide hätten dunkle Haare und einen Dreitagebart getragen und wären mit kurzen Jeans und T-Shirts bekleidet gewesen. Deutsch hätten sie nur gebrochen gesprochen.



Zur Spurensicherung waren Beamte des Kriminaldauerdienstes Wismar im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Wismarer Polizei unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Hinweise der Polizei:



- Hausschlüssel sollten niemals im Garten, unter Fußmatten oder in

Blumenkübeln versteckt werden. Kriminelle kennen alle Verstecke.



- Fenster und Türen sollten immer ge- und auch verschlossen

werden, auch wenn das Haus nur kurz verlassen wird.



- Auch während des Aufenthaltes im Garten ist es ratsam den

Hausschlüssel nicht in der Haustür stecken zu lassen, sondern bei

sich zu tragen.



- Bei verdächtigen Beobachtungen im Wohngebiet oder auf

Nachbargrundstücken sollte umgehend die Polizei informiert werden.



- Weitere Hinweise, auch zur mechanischen Sicherung, finden sich

auf den Seiten

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ sowie

https://www.k-einbruch.de/



