POL-NB: Eiswürfel fliegen auf der Überholspur

A 20 - Altentreptow (ots) -



Auf der Überholspur auf der Autobahn 20 kurz vor der Anschlussstelle Altentreptow in Fahrtrichtung Stettin hat ein Beifahrer bei hoher Geschwindigkeit Eiswürfel aus dem Fenster fliegen lassen.



Diese haben wie Wurfgeschosse die Windschutzscheibe eines 52-jährigen Autofahrers getroffen, der mit seinem schwarzen Skoda mit Grevesmühlener Kennzeichen als zweites Fahrzeug hinter dem Wagen auf der linken Spur fuhr.



Passiert ist das Ganze gegen 11:50 Uhr. Der geschädigte Autofahrer ist nach dem Vorfall von der Autobahn abgefahren und hat die Polizei in Altentreptow aufgesucht.



Jetzt sucht die Polizei sowohl den PKW, der noch zwischen dem Verursacher und dem Betroffenen fuhr. In dem silberfarbenen Opel mit Bonner Kennzeichen saßen ein Mann als Fahrer und eine Frau als Beifahrerin. Sie könnten womöglich Hinweise auf das Fahrzeug der Verursacher geben, da es direkt vor ihnen fuhr. Unklar ist, ob auch dieser Wagen beschädigt wurde.



Das Auto der Tatverdächtigen soll ein blauer Skoda gewesen sein. Der Geschädigte konnte erkennen, dass eine korpulente Frau mit Brille um die 40 Jahre alt am Steuer saß und dabei einen Burger aß. Neben ihr saß ein Mann, der den Trinkbecher mit den Eiswürfeln aus dem Fenster hielt.



Die Insassen des in der Mitte fahrenden silberfarbenen Opel werden gebeten, sich an die Polizei in Altentreptow zu wenden - telefonisch unter 03961 / 25780.



Eine Botschaft der Polizei an die Verursacher: Es kann auf jeden Fall nicht schaden, sich in dieser Sache bei der Polizei zu melden. Auch dafür steht die Polizei Altentreptow unter der Telefonnummer 03961 / 25780.



Der Geschädigte ist Deutscher.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell