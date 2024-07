POL-GÜ: Kinder randalieren im IC und verüben mehrere Straftaten im Bereich des Bützower Bahnhofs- gemeinsame Pressemitteilung der PI Güstrow und der Bundespolizei Rostock

Güstrow/ Bützow (ots) -



Am gestrigen Abend meldete ein Zeuge gegen 21:20 Uhr der Einsatzleitstelle der Polizei, dass er soeben drei Jugendliche an einer scheinbarverlassenen Lagerhalle gegenüber des Bahnhofsgebäudes in der Bützower Bahnhofstraße festgestellt habe, die offenbar an Holzpaletten zündeln würden. Bei Eintreffen der Einsatzbeamten des Polizeireviers Bützow waren die Jugendlichen flüchtig. Die aufgrund der Brandmeldung eingetroffene Freiwillige Feuerwehr aus Bützow musste keine weiteren Löscharbeiten durchführen, da der ursprüngliche Brandherd bereits erloschen war.



Aufgrund weiterer Zeugenhinweise konnten die drei flüchtigen Personen gegen 21:50 Uhr in der Neuen Bahnhofstraße festgestellt werden. Hierbei handelte es sich um drei 13-jährige deutsche Kinder, zwei Jungen und ein Mädchen, die allesamt aus Berlin stammen. Die beiden Jungen waren während der Sachverhaltsklärung sehr aufgebracht und aggressiv. Teilweise kam es zu Beleidigungen gegenüber Dritten und Polizeibeamten.



Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass die 13-Jährigen trotz ihres jungen Alters in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten waren. Nach Überprüfung der betreffenden leerstehenden Gebäude wurde zudem festgestellt, dass teilweise widerrechtlich in Räumlichkeiten eingestiegen wurde. Innerhalb als auch außerhalb des Objektes fanden sich diverse frische Graffiti, die einen Bezug zu den festgestellten Kindern vermuten lassen. Weiterhin werden nun durch die Kriminalpolizei in Bützow Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs, des Einbruchsdiebstahls sowie der vorsätzlichen Brandstiftung geführt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.



Die 13-Jährigen wurden im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut des zuständigen Jugendamtes übergeben.



Während des Polizeieinsatzes wurde zudem bekannt, dass es am Nachmittag desselben Tages aufgrund der drei Kinder zu einem Zwischenfall in einem IC am Bahnhof Bützow kam und hierbei Reisende und das Zugpersonal verletzt wurden. Auslöser war hierbei eine Fahrkartenkontrolle im IC 2239 von Warnemünde nach Leipzig.



Gegen 14:30 Uhr meldete die Notfallleitstelle der DB AG der Bundespolizeiinspektion Rostock, dass im IC 2239 drei Kinder auf Höhe des Bahnhofs Bützow randalieren sollen. Die Kräfte der Bundespolizei und Landespolizei verlegten daraufhin mit Sonder- und Wegerechten zum Ereignisort. Mit Eintreffen der Beamten konnten jedoch keine Kinder vor Ort festgestellt werden.



Ersten Erkenntnissen nach liefen drei Kinder im Zug weg, als der Zugbegleiter eine Fahrausweiskontrolle im IC durchführen wollte.

Mit Einfahrt in den Bahnhof Bützow konnten die Kinder durch den Zugbegleiter, eine weitere Mitarbeiterin der DB AG sowie einen Zeugen zunächst angehalten werden. Daraufhin schlugen und traten die Kinder auf die Bahnmitarbeiter und den weiteren Zeugen ein. Hierbei verletzten sich diese leicht. Außerdem beschimpften und beleidigten die Kinder die Geschädigten. Den zwei Jungen gelang es schließlich die Notfallentriegelung der Zugtür zur bahnhofabgewandten Seite zu entriegeln. Nachdem sie feststellten, dass das beteiligte Mädchen durch weitere Zeugen an der Flucht gehindert wurde, nahmen sie Schottersteine aus dem Gleisbereich und warfen diese in Richtung des Zuges und der Zeugen. Mehrere Steine trafen den Zug und das geöffnete Abteil eines Waggons. Daraufhin ließen die Zeugen von dem Mädchen ab und alle drei flohen gemeinsam in unbekannte Richtung.



Die Zugbegleiter mussten aufgrund dieses Vorfalls ihren Dienst abbrechen. Insgesamt kam es durch den Zwischenfall zu einer Verspätung des IC 2239 von 84 Minuten.



Diese Pressemitteilung wurde in Zusammenarbeit mit der Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Rostock gefertigt.



