POL-NB: Bus und Auto stoßen zusammen

Donnerstagmittag kurz nach 13:00 Uhr sind ein regionaler Bus und ein PKW auf der L 28 in einer Kurve zwischen Sandhagen und Schwichtenberg zusammengestoßen. Aus jetziger Sicht hat der Busfahrer gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen - ist also nicht richtig in seiner Spur unterwegs gewesen. Der PKW wurde durch den Aufprall noch mehrere Meter die Straße entlang geschoben.



Die beiden Insassen des PKW - beide 67 Jahre alt und Deutsche - wurden beim Unfall leichtverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Der 26-jährige syrische Busfahrer und ein ebenfalls syrischer, 44-jähriger Mitfahrer, blieben unverletzt und konnten nach der Unfallaufnahme den Bus wegfahren.



Der Schaden beträgt etwa 50.000 Euro.



Die Landesstraße 28 war für etwa eine Stunde am Unfallbereich voll gesperrt.



Gegen den Busfahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot ermittelt.



