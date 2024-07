POL-SN: Verkehrseinschränkungen aufgrund von Löscharbeiten

Schwerin (ots) -



Am frühen Morgen des 12.07.2024 kam es in Schwerin zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude. Während der Löschmaßnahmen der Feuerwehr kam es zu Verkehrseinschränkungen An der Crivitzer Chaussee, teilweise wurde die Straße in beide Richtungen voll gesperrt. Gegen 05:00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei durch Hinweisgeber auf das Feuer in dem ehemaligen Hotelkomplex aufmerksam. Die Brandursache sowie der entstandene Schaden sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zum Vorfall führt das Kriminalkommissariat Schwerin.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell