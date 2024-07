POL-HRO: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

Rostock (ots) -



Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in Grabow in der Nacht zum Donnerstag gegen 02:00 Uhr hat die Kriminalpolizei bereits die Ermittlungen übernommen.



Die Tatverdächtigen drangen gewaltsam in die Tankstelle ein, wurden offensichtlich durch einen ausgelösten Alarm gestört und flüchteten unerkannt. Nach ersten Ermittlungen und Zeugenhinweisen sollen die Täter mit einem weißen Pkw unterwegs gewesen sein.



Die Kriminalpolizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Möglicherweise haben Zeugen am 11.07.2024 zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr im Bereich der Tankstelle in der Lenzener Chaussee Beobachtungen gemacht, die für die Aufklärung der Straftat von Bedeutung sein könnten.



Hinweise nehmen die Polizei in Ludwigslust unter der Telefonnummer 03874-4110, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter https://portal.onlinewache.polizei.de/de/ entgegen.



