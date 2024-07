POL-HRO: Fahndung nach unbekanntem Fußballgewalttäter - Polizei Rostock bittet um Mithilfe

Rostock (ots) -



Im Zusammenhang mit den Ausschreitungen nach dem Fußballspiel des SC Paderborn gegen den F.C. Hansa Rostock im Dezember 2023 ermittelt die Rostocker Kriminalpolizei gemeinsam mit der Kriminalpolizei Paderborn unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs. Auf Beschluss des Amtsgerichts Rostock wird nun mit Bildern nach einem noch unbekannten Tatverdächtigen gefahndet.



Fotos hier: https://t1p.de/m7eth



Im vorliegenden Fall zeigen die Aufnahmen eine Person, die unter anderem im Verdacht stehen soll, im eingezäuntem Bereich vor dem Gästeblock der Home Deluxe Arena in Paderborn mit Gegenständen auf Polizeibeamte geworfen zu haben. Weiterhin soll die Person Drehkreuze im Eingangsbereich zerstört haben.



Während der Ausschreitungen im vergangenen Jahr wurden 24 Polizeibeamtinnen und -beamte sowie 13 Ordnungskräfte verletzt. Eine Polizistin musste mit einer Schnittwunde im Krankenhaus behandelt werden. Hinzu kamen Sachbeschädigungen an Einsatzwagen und -mitteln der Polizei sowie im und am Stadion.

Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung.



Wer kennt die abgebildete Person oder weiß, wo sie sich aufhält?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock, Ulmenstr. 54 unter 0381 / 4916 1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



