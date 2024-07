POL-ANK: Zeugenaufruf - Verkehrsunfall auf der B 111 bei Mahlzow mit schwerverletztem Radfahrer

Wolgast (ots) -



Heute Morgen (11.07.2024) gegen 07:55 Uhr kam es auf der B 111 in Mahlzow, Höhe der Tankstelle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer, infolgedessen der Radfahrer schwer verletzt wurde. Die Ausgangsmeldung kann unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5820990 abgerufen werden.



Die Polizei sucht im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall noch Zeugen, die zum einen das Unfallgeschehen beobachtet haben und zum anderen die beiden Pkw, einen dunklen Pkw Honda und einen weißen Pkw VW Golf mit überhöhter Geschwindigkeit und im Zusammenhang mit riskanten Überholmanövern auf der B 111 feststellen konnten.



Wer Angaben zum Unfall machen oder Hinweise zu den beteiligten Pkw geben kann wird gebeten, sich im Polizeirevier Heringsdorf unter 038378-279-224, über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de, oder aber an jede andere Dienststelle zu wenden.



