POL-GÜ: Brand löst Großeinsatz auf Campingplatz in Rerik aus- ein 65-Jähriger wird leicht verletzt

Güstrow/ Rerik (ots) -



Am gestrigen Abend kam es gegen 17:00 Uhr zu einer Brandentwicklung auf einem Campingplatz in der Feriensiedlung in Rerik. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache geriet ein Ferienhaus als auch drei hinter dem Haus angrenzende Wohnanhänger in Brand und wurden dadurch massiv beschädigt. Aufgrund der enormen Wärmeentwicklung wurden auch weitere angrenzende Gebäude und Vorbauten beschädigt.

Der 65-jährige deutsche Eigentümer des Ferienhauses wurde aufgrund des Verdachtes einer Rauch-Gas-Vergiftung in das Krankenhaus Hohenfelde verbracht. Die Besitzer der Wohnanhänger waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht anwesend.



Im Rahmen des Brandbekämpfungseinsatzes waren über 70 Kameradinnen und Kameraden der umliegenden Feuerwehren, wie der FFW Rerik, Kühlungsborn, Neubukow, Bastorf, Westenbrügge im Einsatz.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 70.000EUR.



Zum Zwecke der Spurensicherung und Tatortarbeit kam der Kriminaldauerdienst aus Wismar zum Einsatz. Zur Erhellung der genauen Umstände kommt am heutigen Tag ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern gegenwärtig noch an und werden durch die Kriminalpolizei Bad Doberan übernommen. Gegenwärtig wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell