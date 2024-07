POL-ANK: Verkehrsunfall auf der B 111 bei Mahlzow mit schwerverletztem Radfahrer

Wolgast (ots) -



Heute Morgen (11.07.2024) gegen 07:55 Uhr kam es auf der B 111 in Mahlzow, Höhe der Tankstelle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer, infolgedessen der Radfahrer schwer verletzt wurde.



Dabei befuhren der 66-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Honda, ein 47-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW sowie der 38-jährige Fahrradfahrer die B 111 aus Richtung der Insel kommend in Richtung Wolgast. Im Ortsteil Mahlzow drosselten beide Pkw ihre Geschwindigkeit nicht und fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit (über 100 km/h innerorts) weiter. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 60 km/h. Mutmaßlich aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit übersah der 66-jährige Fahrzeugführer des Pkw Honda den 38-jährigen Radfahrer und erfasste diesen. Der 38-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß von seinem Fahrrad geschleudert und kam in mehreren Metern Entfernung im Grünstreifen der gegenüberliegenden Straßenseite zu Boden. Der 38-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Greifswald geflogen werden musste. Die Fahrerlaubnis des 66-Jährigen wurde sichergestellt. Auch die DEKRA wurde hinzugezogen. Sowohl am Fahrrad (Totalschaden) als auch am Pkw Honda entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.



Die B 111 blieb zur Unfallaufnahme und Bergung für fast drei Stunden vollgesperrt. Aufgrund des erheblichen Rückstaus erfolgte eine Ableitung bzw. Umleitung über die Ortschaften Krummin und Neeberg sowie über die Zecheriner Brücke.



Die Polizei hat die Ermittlungen gemäß §315d StGB (Teilnahme als Kraftfahrzeugführer an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen) eingeleitet.



Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



