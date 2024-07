POL-NB: Zeugenaufruf nach Unfallflucht- Radfahrer durch PKW Fahrer übersehen und leicht verletzt

Anklam (LK V-G) (ots) -



Am 10.07.2024 gegen 14:30 Uhr erhielt das Polizeihauptrevier Anklam die Information über einen Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 15-jähriger gegen 12:30 Uhr mit seinen Fahrrad in Anklam die Mühlenstraße in Richtung Lindenstraße.

Aus einem untergeordneten Seitenweg kam plötzlich ein silberner PKW VW Passat und bog auf die Mühlenstraße ein. Der 15jährige Radfahrer bremste daraufhin stark ab und konnte dadurch einen Zusammenstoß verhindern. Hierbei stürzte er jedoch zu Boden und erlitt Schürfwunden am Bein und Arm. Der beteiligte Kraftfahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Beim Fahrzeugführer soll es sich um eine männliche Person im Alter zwischen 40 und 50 Jahren mit kurzen Haaren gehandelt haben.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach dem flüchtigen Fahrzeugführer und dem beteiligten PKW. Wer Angaben zum Unfall oder Hinweise zum beteiligten PKW geben kann wird gebeten, sich im Polizeihauptrevier Anklam unter 03971-2510 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell