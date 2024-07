POL-HST: Mitschülerinnen greifen 13-jähriges Mädchen auf dem Schulweg körperlich an

Stralsund (ots) -



Die Polizei in Stralsund wurde am Mittwoch, dem 10. Juli 2024, darüber informiert, dass eine Schülerin der Regionalen Schule "Adolph Diesterweg" auf dem Schulweg körperlich angegriffen wurde.



Offenbar soll ein 13-jähriges Mädchen aus Syrien gegen 7:30 Uhr von drei Mitschülerinnen (alle weiblich, 14-jährige Russin, 15-jährige Syrerin, 16-jährige Russin) in der Großen Parower Straße körperlich angegriffen worden sein. In der weiteren Folge soll ihr das Kopftuch vom Kopf gerissen worden sein. Die 13-jährige wurde dadurch leicht verletzt.



Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Stralsund unter 03831 28900, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



