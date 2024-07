POL-HWI: A 20 nach Verkehrsunfall kurzzeitig voll gesperrt

Schönberg (ots) -



Am gestrigen frühen Nachmittag (09. Juli) kam es auf der A20 zwischen den Anschlussstellen Lüdersdorf und Schönberg zu einem Verkehrsunfall, aufgrund dessen die Fahrtrichtung Rostock kurzzeitig voll gesperrt wurde.



Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer eines Hyundai, der in Richtung Rostock unterwegs war, die Lenkgewalt über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich hierbei und kam schließlich in der Böschung zum Liegen. Der 68-jährige Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, wurde bei dem Unfall jedoch leicht verletzt.



Aufgrund der Einsatzes des Rettungshubschraubers, der auf der A 20 landete, war die Fahrtrichtung Rostock kurzzeitig voll gesperrt. Der 68-Jährige wurde schließlich durch Kräfte des eingesetzten Rettungswagens in Krankenhaus nach Lübeck gebracht.



Ein Abschleppunternehmen barg das verunfallte Fahrzeug. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 25.000 Euro.



Insoweit keine anderslautende Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



