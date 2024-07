POL-SN: Unbekannte wüten auf Gelände einer Kindertagesstätte

Schwerin (ots) -



In der Nacht von Montag zu Dienstag kam es zu mehreren Beschädigungen auf dem Gelände einer Kindertagesstätte im Stadtteil Mueßer Holz in Schwerin. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Vorfall ereignete sich auf einem Kita Hof der Ziolkowskistraße. Den bisherigen Erkenntnissen zu Folge haben die bisher unbekannten Täter Stoffdächer und Vorhänge sowie Holzinventar zerstört. Im Spielbereich der Krippe wurden unterdessen Zigaretten und Fäkalien entdeckt.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei telefonisch unter 0385/5180-2224 und über die Onlinewache entgegen.



