POL-NB: Brand einer Rundballenpresse in 18320 Ahrenshagen-Daskow

Am 09.07.20242 gegen 18:25 Uhr kam es auf einem Feld bei 18320 Ahrenshagen zum Brand einer Rundballenpresse. Der Fahrzeugführer eines Traktors befuhr das Feld mit einer Rundballenpressen. Dabei bemerkte er plötzlich starken Rauch aus der Rundballenpresse. Er konnte die Presse noch vom Traktor abkoppeln, bevor diese anfing zu brennen. Umgehend wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Ribnitz-Damgarten, Altwillershagen, Pantlitz und Ahrenshagen zum Einsatz gebracht, welche mit 20 Kameraden vor Ort das Feuer löschen konnten. Der bei dem Brand der Presse entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 100.000,-EUR. Ursache des Brandes war ein technischer Defekt an der Presse.



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



