POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn führt zu Verzögerungen im Feierabendverkehr

Rostock (ots) -



Am 09.07.2024 um 15:37 Uhr ereignete sich in der Hansestadt Rostock

im Bereich der Doberaner Straße 144 ein Verkehrsunfall zwischen einem

Pkw Opel und einer Straßenbahn. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es

hierbei zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die

53-jährige deutsche Fahrerin des Pkw wurde durch den Unfall leicht am

Kopf verletzt und zur weiteren Begutachtung in ein Rostocker

Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme war die Doberaner

Straße für ca. 15 Minuten voll gesperrt, was einen Rückstau und

Verzögerungen im Straßenbahnverkehr zur Folge hatte.



Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von geschätzten 8.000

Euro. Der Opel wurde im Nachgang durch ein Abschleppunternehmen

geborgen. Die Fahrgäste der Straßenbahn konnten diese unverletzt

verlassen. Im Nachgang wurde die betroffene Bahn eigenständig in das

Depot der RSAG zurückgeführt.



Julian Klug

Polizeioberkommissar

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell