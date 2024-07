POL-HST: Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall

Kramerhof (ots) -



Am 9. Juli 2024 kam es gegen 10:07 Uhr in Kramerhof zu einem Verkehrsunfall.



Der 79-jährige Fahrer eines VW ID.4 erlitt augenscheinlich einen medizinischen Notfall, sodass er mit einem Verkehrsschild kollidierte und auf einer Verkehrsinsel zum Stehen kam.



Der Sachschaden beträgt 5.000 Euro. Der 79-jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt und kam mittels Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell