POL-LWL: Polizei zum Airbeat-Festival im Einsatz

Zur Gewährleistung eines störungsfreien Ablaufs, einer reibungslosen An- und Abreise sowie zur Verhinderung von Straftaten führt die Polizeiinspektion Ludwigslust im Zeitraum des Musikfestivals "Airbeat One" in der Region Neustadt- Glewe einen Polizeieinsatz durch. Schwerpunkt dürfte auch in diesem Jahr die Bewältigung des hohen Verkehrsaufkommens, insbesondere an den An- und Abreisetagen, sein.



Um Verkehrsstaus an den Schwerpunkttagen weitestgehend zu vermeiden, wird die Polizei aktiv und regulierend in den Straßenverkehr eingreifen. Über die aktuelle Verkehrssituation wird die Polizeiinspektion Ludwigslust fortlaufend unter anderem auch über die eigenen Sozialen Medien informieren.



Zudem müssen an- und abreisende Gäste mit Verkehrskontrollen rechnen. Kontrollschwerpunkte sind, wie auch in den zurückliegenden Jahren, die Feststellung von Alkohol- und Drogendelikten im Straßenverkehr sowie das Auffinden von illegalen Betäubungsmitteln. Die Polizei wird hierzu Kontrollstellen im Umfeld des Veranstaltungsortes einrichten.



Bewährt hat sich zudem die polizeiliche Präsenz in Form der mobilen Wache auf dem Festivalgelände, die den Gästen als Ansprechstelle für alle polizeiliche Belange dient. Neben der Aufnahme von Strafanzeigen können von dort aus bei Notwendigkeit auch polizeiliche und kriminalpolizeiliche Einsätze koordiniert werden.



Täglich kommen zwischen 150 bis 200 Polizeibeamte zum Einsatz.



