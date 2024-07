POL-NB: Einbruchs-Trio mit Bollerwagen geschnappt

Neubrandenburg (ots) -



Ein Trio ist heute in den frühen Morgenstunden in ein Betriebsgebäude in der Ihlenfelder Straße eingebrochen und wollte dort Buntmetall stehlen. Das Auto hatten sie in der Nähe des Geländes abgestellt. Für den Transport des Diebesguts bis zum Auto hatten sie einen Bollerwagen mit.



Beim Einbruch und Stehlen fielen sie einem Mann auf, der sie auf den mutmaßlichen Diebstahl ansprach und danach die Polizei rief.



Nach einer kurzen Suche stellten die Beamten des Neubrandenburger Reviers die drei Männer fest. Sie sind 33, 25 und 19 Jahre alte Deutsche, die bei der Polizei als Kleinkriminelle bekannt sind.



Sie wurden heute auch nicht nur mit dem Diebesgut erwischt: Bei der Durchsuchung des Autos wurden neben allen Ausweisdokumenten auch eine Schreckschusspistole und etwas Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt.



Alle drei kamen zunächst bei der Polizei ins Gewahrsam. Weitere polizeiliche Maßnahmen laufen dazu aktuell. Im Anschluss wird über den Verbleib der Verdächtigen entschieden.



