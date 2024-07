POL-LWL: PKW fährt gegen Baustellenfahrzeug

Neustadt-Glewe (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der L 073 zwischen Ludwigslust und Neustadt-Glewe sind Dienstagvormittag zwei Fahrzeugführer leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 09:00 Uhr ein 27-jähriger Autofahrer auf einen Transporter der Straßenmeisterei auf, der verkehrsbedingt gehalten hat. Dabei wurden sowohl der 27-jährige Autofahrer als auch der 56 Jahre alte Mitarbeiter der Straßenmeisterei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Bergungs- und Räumungsarbeiten musste die L 073 für über eine Stunde voll gesperrt werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell