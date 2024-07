POL-HRO: Korrekturmeldung:Wohnungsbrand in Schwerin

Rostock (ots) -



In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages meldete die Polizei einen Wohnungsbrand in der Pecser Straße in Schwerin. Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5818878



Entgegen der bisherigen Meldung konnte sich der schwer verletzte Bewohner nicht selbst aus der Wohnung retten. Zwei Personen, darunter eine 42-jährige Nachbarin und ein 45-jähriger Besucher des Hauses, sei es zu verdanken, dass der Schwerverletzte noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet werden konnte. Die Wohnung war zu diesem Zeitpunkt bereits stark verqualmt.



Bei den beiden Personen, die laut vorangegangener Pressemitteilung über Reizungen der Atemwege geklagt hatten, handelt es sich um die beiden genannten Ersthelfer.



Der Wohnungsbrand war gegen 01.00 Uhr in der Wohnung eines 57-jährigen Deutschen im Stadtteil Neu Zippendorf ausgebrochen und konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell