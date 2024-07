POL-LWL: Diebstahl aus Baufahrzeuge bei Domsühl

Domsühl bei Parchim (ots) -



300 Liter Dieselkraftstoff sowie eine Starterbatterie sollen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende aus Baufahrzeugen bei Domsühl gestohlen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Täter in der Zeit von Freitag 14:00 Uhr bis Montag 08:00 Uhr gewaltsam den Tank eines Kettenbaggers sowie die Abdeckung einer Erdbauwalze geöffnet haben. Daraufhin soll der Kraftstoff als auch die Batterie aus den Fahrzeugen entwendet worden sein, die außerhalb der Ortschaft auf einer Baustelle abgestellt waren. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 750 Euro. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen.



