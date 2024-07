POL-LWL: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 191

Neustadt-Glewe (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B 191 zwischen Neustadt-Glewe und Brenz sind beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im Kreuzungsbereich zur L 081 zum Zusammenstoß von zwei PKW, als eine 34-jährige Autofahrerin auf die Bundesstraße auffuhr und dabei mit dem querenden PKW einer 61-Jährigen zusammenstieß. Beide Fahrzeuge wurden dabei erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr kam zum Einsatz, um unter anderem auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Vor Ort hat die Polizei den Verkehrsunfall aufgenommen und musste die Kreuzung im Zuge der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen für etwa 90 Minuten voll sperren. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, wobei derzeit ein Vorfahrtsverstoß nicht ausgeschlossen werden kann.



