POL-SN: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Dank eines Hinweises aus der Bevölkerung konnte die Polizei in der zurückliegenden Nacht einen Einbrecher festnehmen. Der 16-jährige Iraker wurde von der Polizei gegen 02:45 Uhr nahe des Tatortes in der Wittenburger Straße gestellt. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren. Die Ermittlungen zum Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern weiterhin an.



