POL-NB: Zeugenaufruf nach Raubdelikt im Neustrelitzer Schlossgarten

Am 08.07.2024 haben die Kollegen im Polizeihauptrevier Neustrelitz eine Anzeige wegen schweren Raubs aufgenommen.



Am Sonntag, den 07.07.24 gegen 19:50 Uhr soll der 54-jährige deutsche Anzeigenerstatter durch drei unbekannte Täter im Schlossgarten von Neustrelitz körperlich angegriffen worden sein. Weiterhin sollen sie eine nicht geringe Menge Bargeld aus der Brieftasche des Opfers genommen haben. Alle drei Täter entfernten sich in Richtung des Parkinneren und sind zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt.



Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben:



- Südländischer Phänotyp (dunkler Teint)

- kurze schwarze Haare

- ca. 175 cm groß

- zwei der Täter hatten eine schlanke Statur, der dritte Täter war

etwas kräftiger



Weitere Angaben zum Sachverhalt können zum jetzigen Zeitpunkt nicht getätigt werden. Die Kriminalpolizei Neustrelitz hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen zum Sachverhalt. Wer am Sonntagabend im Schlossgarten Neustrelitz unterwegs war und sachdienliche Hinweise zu dem oben beschriebenen Vorfall liefern kann, meldet sich bei der Polizei in Neustrelitz unter der 03981-2580 oder jeder anderen Polizeidienststelle.



