POL-NB: Kein leckerer Kaffee mehr

Am Vormittag des 08.07.2024 wurde über den Notruf der Polizei ein Einbruch in ein indisches Restaurant am Markt in Neustrelitz bekannt.



Ein Mitarbeiter des Lokals stellte zu Schichtbeginn fest, dass ein Kaffeevollautomat sowie drei Flaschen Schnaps fehlten. Durch die Gegebenheiten vor Ort kann davon ausgegangen werden, dass bislang unbekannte Täter über die Außenterrasse mit Hilfe eines angestellten Tisches durch ein nicht verschlossenes Fenster in das Restaurant gelangt sind.



Am Tatort wurden keine weiteren Beschädigungen festgestellt. Der Tatzeitraum wird auf den späten Abend des 07.07.2024 bis zum Morgen des 08.07.2024 begrenzt.



Der Stehlschaden beläuft sich auf circa 1.400 Euro.



Zu den Tatverdächtigen gibt es bislang kaum Erkenntnisse. Sollte jemand in der Nacht von Sonntag zu Montag etwas Auffälliges im Bereich des Neustrelitzer Marktplatzes festgestellt haben, meldet sich bei der Polizei in Neustrelitz unter der 03981-2580.



